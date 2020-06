Sängerin Hannah Stone: Emotionales Statement der Eltern

In einem emotionalen Instagram-Post wendet sich die Familie von Hannah an die Fans des "YouNow"-Stars. Hannah litt unter einem Trauma, weswegen sie sich in ärztlicher Behandlung fand. Sie habe den Kampf jedoch verloren. So ist auf Instagram zu lesen: "(…) Hannah hat so hart gekämpft und wurde in den letzten Monaten aktiv für psychische Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit einem Trauma behandelt (…)." Traurige und ehrliche Worte, die unter die Haut gehen.