Sängerin Jill Janus ist tot

Große Trauer um Sängerin Jill Janus. Die "Huntress"-Frontfrau ist im Alter von 43 Jahren verstorben.

Jill Janus wurde nur 43 Jahre alt

Wie die Bandkollegen bei bestötigen, hat sich Jill Janus offenbar das Leben genommen. Die Musikerin soll seit ihrer Jugend unter psychischen Erkrankungen gelitten haben. Dazu gehörten u.a. eine bipolare Störung und Schizophrenie.

Ihre Band findet kaum Worte für ihre Trauer. "Sie wird uns allen mehr fehlen, als sie sich wohl je habe vorstellen können", schreiben sie traurig bei Facebook.

Jill Janus und ihre Band Huntress

Jill Huntress war von 2009 bis 2018 Mitglied der Heavy-Metal-Band "Huntress". Zu ihren bekanntesten Liedern gehören "I Want to Fuck You to Death" oder "Zenith".