Sängerin Yvonne Staples ist tot!

Trauer um Sängerin Yvonne Staples! Der Star der Gospelband The Staple Singers ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Diese traurige Nachricht bestätigt jetzt die "New York Times".

Yvonne Staples starb an Darmkrebs

Laut Medienberichten starb Yvonne Staples am Dienstag in Chicago. Sie erlag ihrem Darmkrebs.

Berühmt wurde Yvonne Staples in den 70er Jahren. Mit Liedern wie "Respect Yourself" oder "I'll Take You There" landete sie mit der Gruppe The Staples Singers Mega-Hits! Yvonne Staples war seit 1971 mit dabei und agierte als Backgroundsängerin. Später managte sie sogar die Gruppe, bevor sie sich in den 90er Jahren auflöste.