Saginaw Grant: Der Schauspieler ist tot

1936 wurde der Schauspieler in Oklahoma geboren. Zunächst war Saginaw Grant in den 80er Jahren immer wieder in Werbespots zu sehen. Später wirkte er aber auch für Fernseh- und Kinoproduktionen mit. Unter anderem wirkte er in den Filmen "Mit Herz und Hand", "Beyond the Quest", "Walking on Turtle Island", "Winter in the Blood" oder "Valley of the Gods" mit. Zudem war er auch in zahlreichen Rollen in TV-Produktionen zu sehen - dazu zählen beispielsweise "The Young Indiana Jones Chronicles", "Stolen Women: Captured Heartss", "American Horror Story" oder "Sin City Saints". Bis ins hohe Alter war er in zahlreichen Rollen zu sehen. Neben seiner Karriere als Schauspieler hielt er auch Vorträge.

