Sally Ann Howes: Die Schauspielerin ist verstorben

Am Broadway wurde Sally Ann Howes zum gefeierten Star. In dem Musical "My Fair Lady" wurde sie als Hauptdarstellerin verpflichtet, auch in "Brigadoon", "Paint Your Wagon" und "What Makes Sally Run?" war sie zu sehen. Sie wurde auch für den Tony Award nominiert. Auch mit ihrem Vater stand sie zeitweise auf der Bühne. In den vergangenen Jahren ist es eher ruhig um sie geworden und hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

