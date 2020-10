Salma Hayek: Fruchtiger Cocktail-Smoothie mit Schuss!

Schon zu Beginn des Corona-Lockdowns sind so einige Promis zu wahren Experten in der Küche mutiert. Während manche vor Langeweile damit angefangen haben, diverse Rezepte nachzukochen und leckere Bananenbrote zu backen, tobt Salma Hayek sich lieber vor ihrem Alkohol-Schrank aus. Die hübsche Schauspielerin hat einen Smoothie-Cocktail kreiert, der definitiv nichts für Kinder ist! "Er ist super erfrischend und lecker", schwärmt die dunkelhaarige Schönheit. Und sie weiß: Ihr Drink steckt voller Vitamin C! Wir verraten euch das leckere Rezept...