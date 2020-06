Salma Hayek: Glücklich in Europa

Das hier ist gerade eine sehr gute Zeit in meinem Leben. Paris ist eine wunderschöne Stadt. Es ist eine tolle Erfahrung für mich, es ist etwas Neues und auf jeden Fall weit entfernt von Hollywood." Hayek, die eine Tochter mit Pinault hat und außerdem seine drei Kinder aus früheren Beziehungen adoptierte, scheint wohl auch das ruhige Familienleben zu genießen: "Familie gehört zu den größten Segen, die man haben kann. Ich liebe es auch zu kochen." Dabei ließe sie sich besonders gerne von den berühmten Pariser Märkten inspirieren. "Ich liebe es, mit offenen Augen auf den Markt zu gehen, so dass die Ware mich ansprechen kann. Das mache ich wirklich. Ich sehe es, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen und ich fange an, mir Kombinationen zu überlegen", schwärmt Hayek, die dieses Jahr in der Fortsetzung von Adam Sandlers Komödie "Kindsköpfe" zu sehen sein wird. © WENN