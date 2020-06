Salma Hayek: "Kevin James ist ein guter Küsser"

Keiner hat seinen Mund geöffnet. Aber er hat gute Lippen." Das Erlebnis sei trotz der fehlenden Zungenspiele sehr unangenehm für Hayek gewesen, die privat eng mit dem "King of Queens"-Darsteller und seiner Familie befreundet ist: "Ich wollte eigentlich ein Double für die Szene haben, denn ich bin wirklich eng mit seiner Frau und seinen Kindern befreundet. Ich habe schon viele Leute für Filme geküsst, aber wir sind einfach sehr gute Freunde", erinnert sich die Schauspielerin an die Bedenken, die sie zu Beginn der Dreharbeiten hatte. Noch mehr als mit seinen Lippen konnte James jedoch mit seinen Spanisch-Kenntnissen überzeugen, die der in Mexiko geborenen Hayek sehr imponierten: "Er ist gut, er lernt sehr schnell. 'Supermercado', 'Chili Con Carne', 'Quesadillas', aber natürlich gab es für den Film kein 'Chili', sondern er bekam nur Salat und Grünzeug. Es war schrecklich", scherzt die 46-Jährige über die strikte Diät, die James während des Drehs über sich ergehen lassen musste. © WENN