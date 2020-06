Salma Hayek: Mit peinlichem Nackt-Shirt in die Notaufnahme

Zur Freude der Fans nahm die Schauspielerin ihren eher unangenehmen Aufzug jedoch wie gewohnt mit Humor und veröffentlichte sogar einen lustigen Schnappschuss mit ihren Ärzten auf Instagram!

„Ich musste vom Set in die Notaufnahme gebracht werden wegen einer kleinen Kopfverletzung. Blöderweise war meine Garderobe in der Szene vollkommen unangemessen für ein Krankenhaus. Danke an Doktor Foster und Ellspermann, dass ihr euch so gut um mich gekümmert habt! Und keine Sorge, ich bin jetzt nicht verrückter als ich es eh schon war!“, erklärte Salma noch zu dem Foto.

Ach, wie sympathisch! Ob mit oder ohne Männerhand-BH - Salma Hayek hat eben einfach Stil!