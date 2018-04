Salmonellen: Discounter ruft Freilandeier zurück

Rückruf von Discounter-Freilandeiern!

Wie der Hersteller Inter Ovo in Remseck am Neckar am Freitagabend mitteilte, seien in den Freiland-Eiern der Marke "Gutsglück" Salmonellen festgestellt worden.

Betroffen seien Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.04.2018, die bei Norma in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern verkauft wurden.

Hersteller

Kunden können die Eier in ihrer Filiale zurückgeben und bekommen den Kaufpreis ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann zu Durchfall, Erbrechen, Fieber und Unwohlsein führen.