Salmonellengefahr! Rückruf bei Aldi und Rewe!

Dringender Rückruf bei Aldi und Rewe! Wegen Salmonellengefahr müssen jetzt Wurstwaren zurückgegeben werden.

Bei den Lebensmitteln handelt es sich um die Marten Salametti Geflügel-Minisalamis in 100-Gramm-Packungen, die in Filialen von Aldi Süd, mit dem Haltbarkeitsdatum 11.5.2018. Außerdem werden auch die Wilhelm-Brandenburg-Geflügelsalami-Sticks mit Pflanzenfett, luftgetrocknet, mit Edelschimmel in 90-Gramm-Packung von Rewe zurückgerufen.

Betroffen sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen. Kunden können die Produkte zurückbringen und bekommen das Geld zurück.