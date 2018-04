Salvador Sobral: Comeback nach dramatischer Herz-OP

ESC-Sieger Salvador Sobral (28) ist zurück! Ein Comeback mit einer ganz besonderen Bedeutung. Denn: Der Portugiese musste sich Ende Dezember einer komplizierten Herztransplantation unterziehen.

Salvador Sobral wurde ausgezeichnet

Zwar stand Salvador Sobral noch nicht wieder auf der Bühne, um zu singen - aber immerhin stand er auf einer Bühne. Der 28-Jährige ESC-Sieger wurde, ebenso wie seine Schwester, mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Der Grund: Der unglaubliche Erfolg, den die beiden mit dem "Eurovision Song Contest" erzielt hatten.

Salvador Sobral: So geht es dem ESC-Sieger nach der Schock-Diagnose

Sobrals Schwester Luísa schrieb den ESC-Siegersong, den ihr Bruder vor fast einem Jahr bei dem Wettbewerb performte.

Nach Herz-OP versagten Salvador Sobrals Nieren

Doch bereits damals war Salvador krank. Er litt an einer Herz-Rhythmus-Störung, konnte an sogar an einigen ESC-Proben nicht teilnehmen. Nach dem Finale verschlechterte sich sein Zustand. Ende des Jahres die Herz-OP, danach versagten Sobrals Nieren.

Doch jetzt ist der Sänger vorerst über den Berg und erhielt die Auszeichnung, die ihm so viel bedeutet.

