Sam Dylan: Alles Fake! Wahres Alter enthüllt

Dass sich Sam Dylan (33) nicht nur Freunde in der Reality-Branche gemacht hat, ist wenig überraschend. Mit seiner forschen Art eckte er bereits in der ein oder anderen Show ziemlich an. Doch vor allem einer hat ihn offenbar gefressen: Sein "The 50"-Kollege Kevin Schäfer. In einem Interview mit RTL packt er jetzt über den 33-Jährigen aus und verrät spannende Details ...