Sam Dylan & Freund Rafi Rachek: Die ganze Wahrheit über ihre Liebe

Und es sieht ganz danach aus, als hätte diese Liebe wirklich eine Zukunft. Sam Dylan verriet erst kürzlich, dass er mit seinem Freund gern eine Familie gründen würde. Die passende Leihmutter fand der schwule Cloppenburger in seiner "Kampf der Realitystars"-Kollegin Kate Merlan. "Wir schauen gerade, ob das wirklich eine Option ist, dass wir zusammen ein Kind bekommen und es zusammen großziehen", verriet Sam Dylan später im Interview "spot on news". Doch vorerst muss er seinen Freund überzeugen, denn der ist noch skeptisch. "Ich bin da immer schon einen Schritt weiter als Rafi. Ich bearbeite ihn aber immer wieder und mittlerweile ist er gar nicht mehr so abgeneigt. Man weiß nie, was in ein oder zwei Jahren ist", träumt Sam Dylan derweil vor sich hin. Von seiner Traumhochzeit hat der 30-Jährige schon eine ziemlich genaue Vorstellung: "Eine Schwulenhochzeit wie bei 'Sex and The City 2'" Klingt märchenhaft...

Auch Sam Dylan träumt von einer Hochzeit mit seinem Rafi. Hier erfahrt ihr, was dafür wichtig ist: