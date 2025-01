Sam Dylan & Twenty4Tim: Heiße Knutscherei im Pool in Portugal!

Momentan gibt es kaum einen Dschungelcamper, über den so viel gesprochen wird, wie über Sam Dylan (39). Der Kandidat eckt bei seinen Mistreitern mächtig an. Der Grund: Schon zum dritten Mal in Folge hat der Influencer eine Dschungelprüfung abgebrochen und so null Sterne geholt - absoluter Rekord!