Sam Eisenstein: "Alles was zählt"-Star zieht vor Gericht

ist bei „Alles was zählt“ als Marian Öztürk zu sehen. Jetzt ist der Schauspieler vor Gericht gezogen!

Der AWZ-Star streitet sich vor Gericht mit anderen Mitgliedern einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Es soll um Nebenkosten-Abrechnungen der letzten Jahre gehen.

Der Verwalter hat in der Anlage in Neuss gewechselt. Wie die „Bild“ schreibt, herrscht seitdem Verwirrung um die Konto-Stände. „Insgesamt fehlen der Gesamt-Gemeinschaft 30 000 Euro!“, heißt es. An einen Güte-Richter wurde der Zoff des Schauspielers jetzt verwiesen und der versucht nun, zu schlichten.