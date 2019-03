Reddit this

Ob die Anhänger von Sam Smith von dieser Nachricht begeistert sein werden? Seit Jahren ist der Sänger aus dem internationalen Show-Business nicht wegzudenken und kann auf eine riesen Fan-Base zurückblicken. Doch jetzt die Überraschung...

Ed Sheeran: Heimliche Hochzeit!

Sam Smith spricht über seine Geschlechtsumwandlung

Das Sam Smith mit seinem Privatleben relativ offen umgeht, ist definitiv nichts Neues. Im Oktober 2017 ließ Sam die Bombe platzen und bekannte sich erstmals offen zu seiner Homosexualität. Kurze Zeit später präsentierte er der Öffentlichkeit seinen damaligen Freund Brandon Flynn. Nun die nächste Neuigkeit vom britischen Sänger. Ganz unverblümt spricht Sam jetzt über seine Gedanken zu einer Geschlechtsumwandlung.

Will sich Sam operieren lassen?

Wie Sam nun berichtet, habe er schon des Öfteren darüber nachgedacht, sich zu einer Frau umoperieren zu lassen. In einem offenen Gespräch mit Jameela Jamil, der Gründerin der "I Weigh"-Bewegung, erklärt Sam: "Du identifizierst dich nicht mit einem Geschlecht. Du bist einfach du. Du bist deine eigene, besondere Kreation", ebenfalls fügt er hinzu: "Ich hatte schon immer einen kleinen Krieg in meinem Körper und in meinem Geist." Definitiv ehrliche Worte. Dennoch glaube Sam, dass er sich vorerst nicht solch einem Eingriff unterziehen möchte.