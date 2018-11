Samson Wieland im Alter von 27 Jahren gestorben!

Reddit this

Musiker Samson Wieland, der vor allem durch das Hip-Hop-Duo "SAM" bekannt ist, verstarb im Alter von 27 Jahren. Dies teilte unter anderem sein Freund via " " mit.

Matthias Schweighöfer trauert um Musiker Samson Wieland

Via "Instagram" teil Matthias Schweighöfer die traurige Nachricht mit seinen Fans. So postet er ein Foto von sich und Samson, zu dem er kommentiert: "Danke für alles. You'll be missed. RIP Sam." Matthias und Samson hatten den Song "Auf uns zwei" zusammen geschrieben und aufgenommen.

Warum Samson so früh aus dem Leben schied, ist nicht bekannt.