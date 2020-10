Samu Haber: Intime Sucht-Beichte

Wie Samu nun verrät, ist er ein absoluter Schokoladen-Junkie. So ist es für ihn auch nicht ungewöhnlich, wenn er nachts aufsteht und sich einen kleinen Bissen von der zuckersüßen Verführung genehmigt: "Es ist 'Twix'-Schokolade. In der Nacht, wenn ich schlafe und dann werde ich wach und ich habe einen schlechten Albtraum, gehe ich in die Küche und habe Schokolade und sitze auf dem Sofa fünf Minuten, esse Schokolade und gehe zurück ins Bett", berichtet Samu nun gegenüber "red". Ob uns Samu in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Einblicken dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...