Samuel Koch: Corona-Quarantäne!

Reddit this

So hat Samuel Koch sich das aber nicht vorgestellt! Der Schauspieler darf sein Haus derzeit nicht mehr verlassen...

Große Sorge um ! Der 32-Jährige befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Der Grund: Beim Willowcreek-Kongress in Karlsruhe saß er mit einem Corona-Infizierten an einem Tisch!

Samuel Koch: Schock-Geständnis! Schlimme Zweifel vor der Hochzeit

So geht es Samuel Koch

Drei Gäste der Veranstaltung wurden bereits positiv getestet. Bei Samu sind die Tests bisher jedoch negativ ausgefallen. Trotzdem darf er seine Wohnung derzeit noch nicht verlassen. „Negativ ist in dem Fall positiv. Auch wenn man sich vielleicht manchmal denkt, es wäre gut, das Virus zu haben, danach vielleicht immun dagegen zu sein und sich dieser Panikwelle zu entziehen", erklärt der 32-Jährige im Gespräch mit „Bild“.

Eine Ansteckung wäre für ihn jedoch sehr gefährlich, da seine Lungen aufgrund seiner Querschnittslähmung nicht so stark ausgeprägt sind, wie es bei gesunden Menschen der Fall ist.

Schock-Diagnose! Wie schlecht geht es wirklich?