Samuel Koch: Entscheidung vor Gericht! „Wetten, dass..?“-Drama ein Arbeitsunfall?

In einem bewegenden Interview vor rund einem Jahr sagte er, noch heute davon zu träumen, seinen Körper wieder bewegen zu können. Der Prozess vor dem Bundessozialgericht zeigt einmal mehr, dass Koch nicht nur privat, sondern auch juristisch noch immer mit den Folgen des Unfalls lebt. Wie das Verfahren ausgeht, könnte auch für andere Betroffene in ähnlichen Konstellationen wegweisend sein.