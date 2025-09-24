Samuel Koch: Entscheidung vor Gericht! „Wetten, dass..?“-Drama ein Arbeitsunfall?
Seit fast 15 Jahren kämpft Samuel Koch mit den Folgen seines tragischen Sturzes in der ZDF-Show „Wetten, dass..?“. Nun geht der Fall in eine neue juristische Runde – und könnte wegweisend werden.
Samuel Koch kämpft seit vielen Jahren dafür, dass sein „Wetten, dass…”-Unfall als Arbeitsunfall anerkannt wird.
© IMAGO / Paul-Philipp Braun
Viele Zuschauer erinnern sich noch genau an den Abend des 4. Dezember 2010: Der damals 23-jährige Samuel Koch wollte in der beliebten Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ fünf Autos mit Sprungstiefeln im Salto überspringen. Beim vierten Wagen kam es zur Katastrophe – Koch stürzte schwer, verletzte sich an der Wirbelsäule und ist seither querschnittsgelähmt.
Streitpunkt: Versicherung oder Eigenrisiko?
Seit 2020 versucht Koch, den Unfall offiziell als Arbeitsunfall anerkennen zu lassen. Sein Argument: Er habe im Auftrag einer öffentlich-rechtlichen Anstalt gehandelt und sei damit ähnlich wie ein Ehrenamtlicher unter Versicherungsschutz gestanden.
Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft sah das jedoch anders und lehnte eine Anerkennung ab. Auch das Sozialgericht Mannheim und das Landessozialgericht Baden-Württemberg wiesen seine Klage zurück. Begründung: Koch habe sein Team selbst organisiert, eigenständig gehandelt und sei vor allem aus eigenem Interesse – also für Ruhm und Aufmerksamkeit – aufgetreten.
Entscheidung in Kassel: Teilweise überraschende Wende
Am heutigen 24. September 2025 landete der Fall dann vor dem Bundessozialgericht in Kassel (BSG). Zunächst bestätigte das Gericht zwar die bisherigen Urteile: Ein Versicherungsschutz als „Beschäftigter“, „Wie-Beschäftigter“ oder im Ehrenamt besteht nicht.
Doch das höchste deutsche Sozialgericht öffnete eine neue Tür: Der 2. Senat stellte klar, dass Koch möglicherweise als „nicht versicherter Unternehmer“ gilt. Damit sei ein ganz anderer rechtlicher Rahmen möglich. Das BSG hob das Urteil der Vorinstanz laut Bild also doch auf und verwies den Fall zurück an das Landessozialgericht Baden-Württemberg. Eine endgültige Entscheidung ist also noch offen.
Was steckt hinter der juristischen Auseinandersetzung?
Das Verfahren zeigt, wie schwierig die Einordnung solcher Grenzfälle ist. Denn die gesetzliche Unfallversicherung greift nur bei klar definierten Szenarien: Arbeitsunfällen, Wegeunfällen oder Berufskrankheiten. Kochs Auftritt war zwar für das ZDF, aber gleichzeitig stark von privaten Interessen geprägt.
Die Frage lautet also: War er ein „Show-Kandidat“, der sein Risiko selbst trug – oder ein faktisch arbeitender Mitwirkender, für den Schutz hätte bestehen müssen?
Persönliche Seite: Kochs Leben nach dem Unfall
Trotz seiner schweren Verletzungen ist Samuel Koch längst nicht aus der Öffentlichkeit verschwunden. Er ist heute Schauspieler, Autor und Motivationsredner, engagiert sich gesellschaftlich und steht regelmäßig mit seiner Frau Sarah im Rampenlicht. Beide äußerten mehrfach den Wunsch nach einer eigenen Familie.
In einem bewegenden Interview vor rund einem Jahr sagte er, noch heute davon zu träumen, seinen Körper wieder bewegen zu können. Der Prozess vor dem Bundessozialgericht zeigt einmal mehr, dass Koch nicht nur privat, sondern auch juristisch noch immer mit den Folgen des Unfalls lebt. Wie das Verfahren ausgeht, könnte auch für andere Betroffene in ähnlichen Konstellationen wegweisend sein.