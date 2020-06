Sandra Bullock: Ihr Freund will noch mehr Kinder

Seit Juni ist sie mit dem attraktiven Fotografen Bryan Randall (49) zusammen - nun will er den nächsten Schritt wagen.

Das Paar lebt jetzt schon glücklich in ihrer kleinen Patchword-Familie. Bryan hat nämlich längst die Papa-Rolle für Sandras zwei Kinder Louis (5) und Laila (3) übernommen. "Er zieht die Kids von Sandra mit auf", bestätigt ein Insider der US-Presse. Und für ihn ist das Thema Nachwuchs noch lange nicht abgeschlossen. "Er will noch mehr Kinder mit Sandra haben", verrät der Insider weiter. Ob die beiden also bald schon Baby Nr.3 adoptieren? Das Male-Model ist jedenfalls ganz verrückt nach Kindern. “Bryan ist ein Kinder-Flüsterer. Ich habe noch nie ein Kind getroffen, das ihn nicht liebt", weiß ein Vertrauter. Na wenn das nicht die besten Vorrausetzungen sind...