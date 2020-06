Sandra Bullock: So waren die ersten Tage mit ihrer Adoptivtochter

Allerdings nicht auf natürlichem Wege, sondern erneut durch eine Adoption. Auch Söhnchen Louis ist adoptiert, jetzt hat er eine kleine Schwester bekommen: Laila.

Im Interview mit dem Magazin ‚Bunte’ erzählt Sandra jetzt, wie sehr die Dreieinhalbjährige ihre kleine Familie bereichert. In der Anfangszeit fühlte sich die Kleine noch sehr unsicher und war besonders auf die Nähe ihrer Mama angewiesen. „Ich wusste, dass sie Angst hatte, deshalb wollte ich unbedingt, dass sie weiß, dass Louis und ich ohne sie nirgendwo mehr hingehen“, so Sandra. „Dazu gehörte auch, neben ihrem Bett auf dem Boden zu schlafen und ihre Hand zu halten, damit sie einschlafen konnte. Und dazu gehörte auch, nichts dagegen zu haben, dass dieses kleine Lebewesen den ganzen Tag an deinem Körper klebt und nicht von der Seite weicht.“

Indem Sandra ihrer Tochter alles Erdenkliche an Liebe schenkte, taute Laila irgendwann auf. „Als sie sich endlich sicher fühlte, explodierte ihre Persönlichkeit regelrecht. Gut möglich, dass sie später mal Stand-up-Komikerin wird“, freut sich Sandra. „Sie ist gesund, stur, forsch, schlau und witzig. Ich bin sicher, dass sie bestimmte Eigenschaften aus der Zeit vor mir den Rest ihres Lebens begleiten werden. Aber solche Eigenschaften haben wir alle als Erwachsene und hoffentlich kann ich das, was ich gelernt habe, an sie weitergeben, damit sie weiß, dass es Eigenschaften aus ihrer Vergangenheit sind und rein gar nichts mit der Gegenwart oder Zukunft zu tun haben!“