Sandra Kiriasis: Baby-Drama!

Foto: TV NOW

Eigentlich sollte Sandra Kiriasis allen Grund zum Strahlen haben. Sie ist unter den sechs Letzten im . Doch ausgerechnet die Baby- von zerbricht ihr jetzt das Herz...

Peter Orloff: Darum wird er der Dschungelcamp-Gewinner!

Sandra Kiriasis: Tränen wegen der Baby-News

Sandra Kiriasis und Felix van Deventer sitzen zusammen. Er hält ihre Hand. Sie weint bittere Tränen. Doch was ist passiert?

Die beiden Dschungelcamp- unterhalten sich über die Baby-News des GZSZ-Stars. Der 22-Jährige wird zum ersten Mal Papa. Doch wieso tut diese Nachricht Sandra bloß so weh?

"Es macht mich so glücklich zu sehen, wie du dich darauf freust, Vater zu werden. Das ist aber auch genau der Grund, was mich so traurig macht, weil....", erklärt sie traurig. Felix steht ihr bei und sagt nur: "ich weiß schon!"

Sandra Kiriasis: Unerfülltes Babyglück?

Doch was macht Sandra Kiriasis so traurig? Leidet sie unter einem unerfülltem Babywunsch? Fakt ist: Die Sportlerin ist seit 2004 verheiratet. Doch bis heute ist die 44-Jährige kinderlos. Unfreiwillig?

Die ganze Geschichte hören wir erst im Dschungelcamp (22.15 Uhr, )!