Sandy Meyer-Wölden: "Mit Oli diskutiert!" Rückkehr für die Familie nach Deutschland?

Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher haben drei gemeinsame Kinder. Doch seit ihrer Trennung und dem Umzug in die USA trennt die Familie mehrere tausend Kilometer. Immer wieder pendeln Eltern und Sprösslinge von Kontinent zu Kontinent, um sich gegenseitig zu sehen. Ob das Model nun deshalb wieder zurück nach Deutschland kehren will, hat sie in einem Interview verraten!