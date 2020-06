Sandy Mölling: Zurück nach Deutschland? Große Sorge um ihren Sohn

Die Proteste in den USA werden immer lauter. Nachdem ein Polizist über acht Minuten lang mit dem Knie auf den Hals eines Mannes drückte, verstarb dieser mit dem Gesicht auf dem Boden. Der schreckliche Tod von George Floyd sorgt bei Menschen aus aller Welt für Wut, Angst und dem Wunsch nach Gerechtigkeit.

Auf äußert sich nun zum Thema Rassismus. Zu einem Bild ihres Sohnes schreibt sie: „Das ist mein Sohn Jayden. Der süßeste Junge, den du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, was ich fühle. Wir sind nach Amerika gezogen, als ich mit seinem Bruder schwanger war. Und da ich nicht in Amerika aufgewachsen bin, wusste ich nichts über die Situation zwischen Schwarz und Weiß. Ja, ich weiß über die Geschichte Bescheid und wie schrecklich schwarze Menschen behandelt wurden. Aber ich wusste nie, dass das Land immer noch so geteilt ist. In den letzten Jahren habe ich immer wieder rassistische Handlungen gesehen. Weiße Rassisten, die aufgrund ihrer Hautfarbe privilegiert sind. Wie verrückt ist das?“

Sie könne nicht verstehen, warum manche Menschen sich das Recht nehmen, andere wegen ihrer Hautfarbe zu diskriminieren. „Diese Gewalt muss aufhören. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, dass mein Sohn erwachsen wird, und mache mir Sorgen um seine Sicherheit“, erklärt die ehemalige „ “-Sängerin. In einem -Video stellt die 39-Jährige außerdem klar, dass sie sofort nach Deutschland ziehen würde, wenn sie das Gefühl hat, dass ihr Sohn in Amerika nicht mehr sicher ist.

