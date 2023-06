Sara Hentschel: Die ganze Wahrheit über Florian Silbereisens Freundin

Und auch seine Mama Helga soll hin und weg von ihrer neuen Schwiegertochter sein. Sara stand den beiden in der schweren Zeit, nachdem Helga einen schweren Schlaganfall erlitt, bei. Wenn der Sänger beruflich unterwegs ist, kümmert sie sich rührend um seine Mutter. Klingt so, als wenn Florian eine echte Traumfrau an Land gezogen hat.

Auch interessant:

Baby-Hammer bei Helene Fischer! Florian hat sich verplappert. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: