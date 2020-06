Sara Kulka: Ausraster im Flieger! Ruhige Kinder durch Hammer und Schlaftabletten?

Sara befand sich mit ihren Kindern, der 3-jährigen Matilda und der 1-jährigen Annabell, auf dem Rückflug von Mallorca nach Leipzig/Halle. Ein weiterer Passagier schien von Saras Kindern allerdings wenig begeistert zu sein. Lautstark äußerte er sich negativ über ihre Sprösslinge. Auf Instagram berichtet Sara: "Als wir eingestiegen sind, ich mit Annabell in der Trage und Matilda und den Kindern meiner Freundin hinter mir, habe ich so viel Kinderhass gespürt. Ein Typ riss einen Spruch: 'Oh mein Gott, wollen wir der mit den ganzen Kindern wirklich anbieten, sich zu uns zu setzen? Da haben wir die ganze Zeit Stress!'“