Sara Kulka: Gänsehaut-Alarm! Sie schockt mit krasser Grusel-Beichte

Mit dieser Geschichte hat so manch einem Fan schlaflose Nächte bereitet! In ihrer -Story berichtet die 29-Jährige von den gruseligen Vorfällen, die sich in ihrem Haus ereigneten. Sie fürchtete sich so sehr, dass sie sogar einen Geisterjäger engagierte!

Fiese Grusel-Beichte

Vor rund drei Jahren wurde Sara von ihrer Cousine besucht. Kurz darauf „spukte“ es im Haus! „Ich war mit Annabell zu dem Zeitpunkt schwanger und dachte schon, ich sei paranoid. Bis mein Mann es auch sah. Und er ist ein Mann, der nur an das glaubt, was er sieht und das sich mathematisch oder physikalisch beantworten lässt“, erklärt das Ex-Topmodel. „Ich habe so an meinem Wahrnehmungsvermögen gezweifelt, dass ich sogar immer die Tür vorher fotografiert habe, um sicher zu sein, sie wurde geöffnet oder verschlossen. Der Oberknaller war aber, als sich auch noch das Licht selbständig gemacht hat und ich immer an ein und derselben Stelle diesen Schatten gesehen habe. Der war immer noch da, nachdem ich die Möbel und das Licht anders positioniert hatte.“

Deshalb holte Sara sich einen Geisterjäger ins Boot. Dieser bestätigte, dass ihre Cousine mysteriöse Energien angeschleppt habe. Obwohl der Jäger sich dem Fall annahm, spukte es trotzdem noch mindestens zwei Jahre lang in ihrem Haus. Mittlerweile habe sich die Lage jedoch beruhigt. „Erst als ich durch Zufall mit einem Mann darüber sprach, der mir sagte, ich soll keine Angst davor haben, sondern dankbar sein diese Gabe zu haben, passiert bei uns zu Hause nichts mehr“, so die Influencerin.

