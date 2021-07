Sara Kulka: Klinik! Riesige Sorge um das GNTM-Model

"Ich bin in einer psychiatrischen Akutklinik, die mir sehr hilft", teilte Sara Kulka in einer Instagram-Story mit. Trotz Tabletten und einer Behandlung sei es ihr sehr schlecht gegangen. Sogar Selbstmordgedanken hatte sie! Dann war ihr klar: Sie muss sich professionell helfen lassen. Der Aufenthalt in der Klinik soll auch dabei helfen, ihre schwere Kindheit aufzuarbeiten. "Eins meiner größten Probleme, warum ich auch am Ende depressiv geworden bin, ist, weil ich immer über meine Grenzen gegangen bin – schon in meiner Kindheit", sagt sie.