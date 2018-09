Sara Kulka: Trauriges Ehe-Drama

Auf ihrem -Account postete gestern ein Bild, das ihre beiden Töchter im Partner-Look vor einem Tor zeigt. Gemeinsam hat die kleine Familie einen langen Spaziergang gemacht, gekocht, gebastelt und lustige Spiele gespielt. "Genau solche Tage sind absolut meine Lieblingstage, denn sie verlaufen planlos und langsam und genau diese Tage tuen uns gut", schwärmte sie.

Sara Kulka: Baby-Hammer! Ist sie wieder schwanger?

Der Sommer war eine echte Belastungsprobe

Doch trotz all der Freude sprach sie auch ein ernsteres Thema an: "Das war diesen nicht immer so perfekt. Mein Mann und ich hatten viel Streit, denn er hatte Stress und Zeitdruck und ich hatte irgendwann schlechte Laune, weil dieser Stress und Zeitdruck an mir ausgelassen wurde. So befanden wir uns in einem Teufelskreis."

Sara Kulka: Große Sorge um ihre Kinder!

Saras Kinder litten unter der Ehe-Krise

Mittlerweile sind die Wogen aber wieder geglättet. Durch "gemeinsames Rede" haben sich die beiden versöhnt. "Ich habe klargemacht, was ich mir wünsche und was mir fehlt und das wollte ich auch von ihm wissen..." Doch so eine schwierige Situation geht natürlich auch an den Kindern nicht spurlos vorbei. "Aber auch das gehört für mich dazu, ich möchte mich nicht vor meinen Kindern verstellen, sondern auch schlechte Laune, schlechte Gefühle und schlechte Zeiten zeigen. Viel wichtiger ist, dass sie unsere Lösungen und Versöhnung miterlebt haben...", erklärte das Model. Und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Zumindest den jugendfreien Teil."