Sara Kulka: Baby-Hammer! Ist sie wieder schwanger?

Reddit this

Dass gerne wieder Nachwuchs hätte, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Erwartet sie nun tatsächlich ein Baby? Ein Foto bei sorgt jedenfalls für Spekulationen.

Die ehemalige Kandidatin aus „Germany’s next Topmodel“ hat einen Schnappschuss bei Instagram gepostet, wo ihr Bauch deutlich dicker wirkt. Sofort vermuten die Fans, dass es sich dabei um einen Babybauch handeln könnte.

Erwartet Sara Kulka ein Baby?

Sara Kulka gibt aber schnell Entwarnung – sie ist definitiv NICHT schwanger. „Guten Morgen, ich möchte euch gerne etwas verkünden.... Hier auf diesem Bild seht ihr meinen 5 Tage alten Pierogi und Waffel Bauch“, schrieb sie zu dem Foto. Offenbar hat sie einfach zu viele Waffeln gegessen.

Einige Fans finden es schade, dass Sara Kulka kein Baby erwartet. „Oh wie schade“ oder „Ich hätte mich sehr gefreut, wenn du schwanger gewesen wärst“, lauten nur einige Kommentare der User. Was nicht ist, kann aber noch werden. Denn schließlich will Sara Kulka noch ein Baby – damit will sie sich aber offenbar noch etwas Zeit lassen. Der Zeitpunkt ist wohl derzeit noch nicht ganz der richtige…