Sara Lombardi: Wundervolle Hochzeits-News!

Die Verlobung von Sara Lombardi schlug ein wie eine Bombe. Jetzt verrät die Braut in spe die ersten Details zu ihrer romantischen Traumhochzeit!

Vor einer Woche verkündete Sara Lombardi auf ihre Verlobung. Nun verrät die Schwester von auch schon die ersten Details zur Hochzeit!

Sara Lombardi verrät Details zur Hochzeit

Während einer Fragerunde auf Instagram erklärte die 19-Jährige bereits vor einigen Tagen, dass sie nach der Trauung den Nachnamen ihres Liebsten annehmen wird. Jetzt legte sie noch einen drauf! Ein Follower wollte wissen, wann genau die Hochzeit stattfinden wird.

„Nächstes Jahr im engsten Kreis und die richtige, große [Hochzeit] 2021“, so Sara. Sie verriet außerdem, dass sie nicht in Italien, sondern in Deutschland heiraten wird. Auf ihren großen Tag freut sich die dunkelhaarige Schönheit schon sehr. Kein Wunder: Immerhin heiratet sie den Mann ihrer Träume! „Er ist der Mensch, der mich zur glücklichsten Person der Welt macht“, schwärmt sie.