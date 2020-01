Reddit this

Sarafina & Peter Wollny: Großes Drama in den Flitterwochen!

Sarafina und Peter Wollny schweben momentan auf Wolke sieben. Letztes Jahr gaben sich die Turteltauben endlich das Ja-Wort. In die Flitterwochen ging es jedoch nur einige Wochen später.

Peter Wollny: "Unsere Flitterwochen waren die größte Katastrophe"

Doch Romantik wollte dort nicht so richtig aufkommen. "Unsere Flitterwochen waren die größte Katastrophe, die ich in meinem Leben leider erfahren musste", gibt Peter jetzt im Interview mit RTLzwei zu. Erst bekamen die beiden im Flugzeug keine Plätze, dann hatte der Flug auch noch eine Stunde Verspätung. Als sie endlich in der Türkei angekommen waren, gab es die nächste böse Überraschung. "Das Hotel war nicht besonders gut. Das haben wir uns eigentlich anders erhofft", berichtet Peter weiter.

Sarafina & Peter Wollny: Juhu, ein Baby im neuen Jahr!

Die Laune wollte sich das Brautpaar jedoch nicht verderben lassen. "Wir haben das Beste draus gemacht. Wir hatten trotzdem eine wunderschöne Zeit", findet Sarafina. Und vielleicht verläuft der nächste gemeinsame Urlaub ja ohne Pannen...

