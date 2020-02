Reddit this

Sarafina & Peter Wollny: Zuckersüße Verkündung am Valentinstag!

Sarafina und Peter Wollny schweben immer noch auf Wolke sieben. Deshalb hat sie jetzt einen ganz besonderen Text an ihren Mann verfasst.

Sarafina und Peter Wollny sind ein echtes Vorzeigepaar. Vor neun Jahren verliebten sie sich ineinander. Vergangenes Jahr gaben sich die beiden vor Familie und Freunden endlich das Ja-Wort. Zum Valentinstag hat Sarafina ihrem Schatz jetzt eine romantische Liebeserklärung gemacht...

Mit dieser zuckersüßen Verkündung begeistert Sarafina Wollny die Fans

Zu einem alten Pärchenbild schreibt die 25-Jährige: "Ich weiß, dass du mir zuhörst, ohne über mich zu urteilen. Ich weiß, dass du deine Meinung sagst, ohne mir Ratschläge zu erteilen. Ich weiß, dass du mir vertraust, ohne etwas zu erwarten. Ich weiß, dass du mir hilfst, ohne für mich zu entscheiden. Ich weiß, dass du für mich sorgst, ohne mich zu erdrücken."

Und weiter: "Ich weiß, dass du mich umarmst, ohne mir den Atem zu rauben. Ich weiß, dass du mir Mut machst, ohne mich zu bedrängen. Ich weiß, dass du mich hältst, ohne mich festzuhalten. Ich weiß, dass du mich beschützt, aufrichtig. Ich weiß, dass du dich näherst, doch nicht als Eindringling. Ich weiß, dass du all das kennst, was dir an mir missfällt. Dass du es akzeptierst, versuchst es nicht zu ändern. Ich liebe dich, mein Mann."

Die Fans sind völlig hin und weg von den emotionalen Worten. "Schön geschrieben, Sarafina", "Ich habe Gänsehaut" und "Schönen Valentinstag euch beiden", lassen sie ihr Idol unter dem -Post wissen.

