Sarafina & Peter Wollny: Baby-Namen enthüllt!

Die Fans sind hin und weg von der Wahl. Unter dem Post häufen sich zahlreiche Komplimente wie "Wow was für schöne ausgefallene Namen. Ich wünsche euch alles Gute", "Maximilian find ich wundervoll. Für beide toll" und "Nichts, was man an jeder Ecke 2-3 Mal hört und deshalb sehr besonders."

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: