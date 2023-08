Sarafina & Peter Wollny: Baby Nummer 4? Sie packt aus!

"Ich melde mich mal persönlich bei euch. Vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Uns geht es sehr, sehr gut. Wir genießen die Kennlernzeit in vollen Zügen mit unserer kleinen Prinzessin. Die Zwillinge sind so verliebt in ihre Schwester. Genauso verliebt wie wir", berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Obwohl seit dem Kaiserschnitt erst ein paar Tage vergangen sind, ist Sarafina wieder fit. "Bei den Zwillingen ging es mir danach richtig schlecht. Ich weiß aber auch nicht, ob es die Gesamtsituation war. Jetzt bei der Kleinen geht es mir auf jeden Fall besser."