Sarafina & Peter Wollny: Baby-Zoff! Der Haussegen hängt schief

Während Sarafina sich mit dem Geschlecht der Zwillinge überraschen lassen wollte, platzte Peter fast vor Neugier. Immer wieder versuchte er, seine Frau zu überzeugen, dass sie das Geheimnis doch vor der Geburt von der Frauenärztin erfahren. Insgeheim wünschte sich der leidenschaftliche Angler nämlich zwei Jungs. "Ich will wissen, was es wird! Das lässt mir alles keine Ruhe", beschwerte er sich. Doch Sarafina, die seit Wochen Schwangerschaftsübelkeit plagte, war nur noch genervt von ihrem Ehemann. "Ach Schatz, wie oft haben wir darüber schon diskutiert. Ich habe dir gesagt: Ich habe drei Stimmen und du hast halt nur eine. Wir erfahren also das Geschlecht erst bei der Geburt", stellte sie ein für alle Mal klar. Auch das Argument von Peter, dass sie ja viel besser Babysachen shoppen können, wenn sie das Geschlecht schon wissen, zog nicht.