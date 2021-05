Sarafina & Peter Wollny: Bittere News nach der Geburt

Besonders Peter bekommt sein Fett weg, nachdem er sich zum ersten Mal öffentlich äußerte. Ein Unding für Kevin! "Ich kann euch sagen, es gibt für mich nichts Schlimmeres als, dass man meinen Jungen angreift. Ihr habt so einen hässlichen, ekelhaften Charakter. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte!" Die Hater sollen lieber in seinen Blumenladen kommen und ihm die Beleidigungen persönlich ins Gesicht sagen. Lässt sich nur hoffen, dass sie sich diese knallharte Ansage zu Herzen nehmen...

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma! Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: