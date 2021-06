Sarafina & Peter Wollny: Drama nach der Geburt

Aktuell werden Emory und Casey auf der Früchchenstation versorgt. Wegen der Corona-Pandemie müssen Sarafina und Peter nicht nur die ganze Zeit Masken tragen, sondern sind auch die einzigen, die sie besuchen dürfen. "Was ich mega traurig finde ist, dass die Familie die beiden nur auf Fotos kennenlernen. Ich hätte mir eher gewünscht, dass die Familie die zwei von Anfang an kennenlernen", erzählt die frisch gebackene Mama enttäuscht auf Instagram. "Wir schicken zwar den ganzen Tag Fotos in die Familiengruppe, aber die beiden haben so kleine Händchen. Das können sich die anderen gar nicht vorstellen, weil die auf den Fotos so groß wirken."