Sarafina & Peter Wollny: Juhu, die Zwillinge dürfen nach Hause!

Doch wie so oft im Leben liegen Freude und Leid so nah beieinander. Auch an den Wollnys geht die schlimme Flutkatastrophe nicht spurlos vorbei. Zwar sind sie selbst nicht ganz so schlimm betroffen, dafür aber ihr guter Freund Kevin Haupt. Die komplette untere Etage seines Hauses stand unter Wasser: Schaden: 100.000 Euro! Klar, dass Familie Wollny sofort zur Hilfe eilte. Mama Silvia hat sogar ein Spendenkonto für alle Betroffenen eingerichtet.

