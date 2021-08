Sarafina & Peter Wollny: Neues Familien-Foto! Die Fans rasten aus

Sarafina und Peter lassen ihre Fans jetzt an dem Glück teilhaben. Beide veröffentlichen auf ihrem Instagram-Account ein zuckersüßes Familien-Bild. Während Mama und Papa stolz in die Kamera strahlen, schlummern die kleinen Zwerge auf Sarafinas Arm. Natürlich darf auch Hund Feivel auf dem Schnappschuss nicht fehlen. "Meine kleine Familie Einen Ort zu haben, an dem man angekommen ist, ist ein Zuhause. Ein Teil von etwas wundervollem zu sein und geliebt zu werden, ist eine Familie. Beides zu haben, ist ein Segen", schreibt die 26-Jährige dazu.