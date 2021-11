Sarafina & Peter Wollny: Traurige Trennung!

Peter nahm mit Sylvanas Verlobten Florian Köster an der TV-Sendung "Grip – Promi Kart Masters" teil. Klar, dass Sarafina ihren Schatz vor Ort die Daumen drücken wollte. Also reisten Familie Wollny nach Duisburg - ohne die Zwillinge. Bei den Fans läuteten sofort die Alarmglocken. "Sind die Twins alleine zu Hause??", hakte ein besorgter Follower auf Instagram nach. Natürlich nicht! Sarafina und Peter brachten die Kids bei ihren guten Freunden Kevin und Sari Haupt unter. "Tante Sari und Onkel Kevin machen das soooo toll mit euch zwei", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story.