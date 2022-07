Sarafina Wollny: Aus und vorbei! Die Entscheidung ist gefallen

Bereut haben Sarafina und Co. die Auswanderung bisher keinen einzigen Tag. "Seid ihr glücklich in der Türkei?", hakte ein neugieriger Fan jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram nach. Sarafinas eindeutige Antwort: "Wir sind sehr glücklich hier und genießen die Zeit." Wie wohl sie sich fühlen, zeigt die Zweifach-Mama auf Instagram. Immer wieder veröffentlicht sie traumhafte Schnappschüsse aus ihrer neuen Heimat. Eine Rückkehr nach Deutschland scheint momentan ausgeschlossen - auch wenn ihre Geschwister tausende Kilometer wohnen. Ob sie Ratheim wirklich für immer den Rücken kehren? Das erfahren wir wohl erst in den neuen Folgen von "Die Wollnys"...

Familienoberhaupt Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: