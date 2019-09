Sarafina Wollny: Baby-Drama! Große Sorge um den TV-Star

Reddit this

Sarafina und Peter Wollny wünschen sich seit Jahren ein Baby. Doch bisher wollte es einfach nicht klappen. Kaum auszumalen, wie schwer es sie jedes Mal trifft, wenn eine ihrer Schwestern schwanger ist...

Große Sorge um Sarafina

In den neuen Folgen von " " will Sylvana endlich ihrer Familie erzählen, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Nur Freund Florian, Tochter Celina und Mama Silvia sind eingeweiht. Warum die anderen noch nicht Bescheid wissen? Sylvana sorgt sich vor allem um Sarafina. "Es kriegen momentan einfach alle Kinder um sie herum. Calanthas Baby ist jetzt da. Und jetzt bekommen wir auch noch ein zweites Kind. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht komplett aus der Bahn wirft", sagt Sylvana verzweifelt. Freund Florian Köster kann ihr nur zustimmen: "Ich denke, dass es sie verletzt. Sie kämpfen ja wirklich darum. Sie wird sich bestimmt freuen, aber gleichzeitig wieder traurig sein."

Sylvana Wollny: Endlich! Der Babyname wurde enthüllt

Wie wird Sarafina auf die Baby-News reagieren?

Wenig später sucht Sylvana das Gespräch mit Mutter Silvia. "Ich weiß, dass Sarafina sich freuen wird, aber trotzdem ist das für sie wieder ein Tritt ins Gesicht von mir", erklärt sie. "Klar, ist das ein schwieriges Thema. Ich sage diesbezüglich gar nichts mehr bei ihr", findet auch Silvia. Doch die Elffach-Mama hat eine Idee, wie Sylvana die Baby- verkünden kann. "Ich würde es ihr nicht so knallhart ins Gesicht sagen, sondern bestell doch ein T-Shirt im Internet, auf dem große Schwester oder großer Bruder steht und zieh das Celina an." Wie Sarafina darauf reagieren wird? Das zeigt sich am Mittwoch um 20:15 Uhr bei 2...

