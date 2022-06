Sarafina Wollny: Baby-Drama! Heftig, was jetzt ans Licht kommt

Die Zeit reichte gerade noch für einen Anruf an Peter. "Als der Morgen kam, da hatten wir richtig Angst. Ich habe Peter weinend angerufen und gesagt, die Zwillinge müssen geholt werden. Da stimmt irgendwas nicht. Die Ärzte haben mir auch nicht direkt etwas gesagt, die sind dann so panisch geworden", berichtet Sarafina weiter. "Um 5:53 ging es in den OP. Gegen 6/kurz nach 6 kam die Vollnarkose. Und um 6:09 und 6:10 waren beide geboren."