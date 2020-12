Sarafina Wollny: Baby-Hammer! Ist sie wirklich schwanger?

Die 25-Jährige und ihr Schatz wünschen sich seit vielen Jahren Nachwuchs und arbeiten auch daran. Bisher wollte es aber nicht klappen. Eine Situation, die vor allem Sarafina oft stark belastet hat. Als sie damals mit der noch schwangeren Calantha Wollny zum Baby-Shopping gefahren ist, brach sie sogar in Tränen aus. So stark war ihr Kinderwunsch, so schmerzhaft die Sehnsucht nach einem Baby.

Doch jetzt könnte dieser Wunsch endlich in Erfüllung gehen...

In den letzten Wochen ist es immer wieder etwas ruhiger um den TV-Liebling geworden. Ab und zu hat man tagelang nichts bei Instagram von ihr gehört. Wenn sie sich wieder zurückgemeldet hat, entschuldigte sie dies damit, dass sie viel zu tun hat und wieder dreht. Doch stimmt das? Oder hat sie sich bewusst zurückgezogen um ihr Babyglück zu genießen? Wer weiß, vielleicht hatte sie am Anfang auch einfach mit der typischen Übelkeit zu kämpfen und hat sich deshalb längere Pausen gegönnt.

Eines ist jedenfalls klar; Die Fans würden ihr das Baby-Glück von Herzen gönnen.