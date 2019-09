Sarafina Wollny: Baby-Post lässt die Fans ausflippen!

Baby-Boom bei den Wollnys! Ende letzten Jahres kam das erste Kind von Calantha auf die Welt. Kurz danach verkündete Sylvana, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Jetzt überrascht auch Sarafina auf mit einem Neugeborenen auf dem Arm. Sind sie und Peter etwa still und heimlich Eltern geworden?

Sarafina Wollny gibt ein Baby-Update

Nein, natürlich nicht! Sarafina veröffentlichte lediglich ein Bild mit ihrer Nichte. "Ihr habt oft gefragt, ob Celina ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen hat. It's a Girl", verrät die stolze Tante. Aus dem Namen macht die Familie aber weiterhin ein großes Geheimnis. Die Fans müssen sich wohl noch bis zum Start der neuen Staffel von " " gedulden. "Alles rund um die Schwangerschaft von Sylvana....unsere Hochzeit und was noch so alles bei uns passiert ist, das erfahrt ihr ab Mittwoch in neuen Folgen, wie gewohnt um 20.15 Uhr bei 2", kündigt Sarafina an.

Die Fans sind hin und weg. "Sehr goldig", "Sie ist ja so süß" und "Och Gottchen... Das Baby steht euch beiden mega gut", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.

Werden Sarafina und Peter Wollny bald Eltern?

Ob es wohl auch bei Sarafina und Peter bald der erste Nachwuchs kommt? Immerhin ist es kein Geheimis, dass sich die beiden ein Baby wünschen. Doch bisher wollte es einfach nicht klappen. Vielleicht erfahren wir über den aktuellen Stand der Dinge ja mehr in den neuen Folgen...

