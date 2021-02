Sarafina Wollny: Baby-Wirbel - Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Seit ihrer Schwangerschaftsverkündung versorgt Sarafina Wollny ihre Anhänger via "Instagram" immer wieder mit neuen Updates aus ihrem Alltag als werdende Mami. So teilte sie bereits des Öfteren ein paar Schnappschüsse, auf denen sie stolz ihren wachsenden Baby-Bauch in Szene setzt. Ein Detail wollte die Tochter von Silvia Wollny bis jetzt jedoch nicht verraten: Den Geburtstermin. Doch jetzt die Überraschung! Sarafina plaudert nun ganz unverblümt darüber, in welchem Monat sie schwanger ist.