Sarafina Wollny: Babybauch-Bild sorgt für Furore

Auf Instagram postet jetzt ein Bild von ihrer runden Kugel und schreibt dazu: "Hello 8. Monat! Die Zeit vergeht so unglaublich schnell." Sie und Ehemann Peter können es kaum erwarten, ihre zwei "Bauchzwerge" endlich in dem Arm zu halten. "Wir freuen uns, euch bald kennenzulernen, mit euch Hand in Hand durchs Leben zu gehen, zu sehen, wie ihr ausseht, ob ihr zwei Prinzessinnen oder zwei Prinzen seid." Das Geschlecht wollen die werdenden Eltern nämlich erst bei der Geburt erfahren.